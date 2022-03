Le milieu du kayak à Pau se mobilise pour aider Viktoriia Us une kayakiste ukrainienne

Les kayakistes palois, l’Agglo de Pau et le Stade d’eaux vives se mobilisent pour accueillir Viktoriia Us et deux de ses proches Ukrainiens à Pau.

Viktoriia Us va se réfugier à Pau en attendant de pouvoir rentrer dans son pays. La Kayakiste ukrainien s'entrainait à l'Ile de la Réunion avec son père, qui est aussi son entraîneur, quand son pays a été envahi par les Russes. Père et fille ne pouvaient plus rentrer dans leur pays et leurs comptes bancaires ukrainiens ont été bloqués. La mère et la sœur de Viktoriia Us sont toujours bloqués en Ukraine. La situation de Viktoriia Us a bouleversée Célia Jodar. Cette Kayakiste paloise a proposé de l'accueillir en Béarn.

Célia Jodar rentre alors en contact avec Viktoriia Us : "je ne la connais pas vraiment. Mais on s'est beaucoup croisé sur les compétitions internationales", explique la Kayakiste paloise. L'Ukrainienne de 28 ans connaît très bien Pau et son Stade d'eaux vives. En 2020, elle est montée deux fois sur le podium de la coupe du monde organisée à Pau.

L’Agglo de Pau et le Stade d’eaux vives se sont ensuite mobilisés pour aider Viktoriia Us. Elle sera finalement héberger, dès jeudi, dans une maison à proximité du Stade d'eaux vives. La maison qui héberge habituellement le gardien du complexe sportif.

La kayakiste paloise Célia Jodar Copier