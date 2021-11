Le militaire de Belfort sanctionné pour néonazisme mis en examen pour détention d'armes

La garde à vue des deux hommes de 25 ans interpellés samedi dans l'Eure a été levée ce mercredi matin. Les deux suspects ont été mis en examen pour acquisition et détention d'armes de catégorie A (matériel militaire) et de catégorie C (armes soumises à déclaration), ainsi que pour détention d'explosifs. Une information judiciaire est ouverte. Le parquet demande leur placement sous contrôle judiciaire le temps de l'enquête.

Une passion pour les armes

Samedi, les deux avaient été interpellés après avoir fui un contrôle des douanes. Lors d'une perquisition dans un hangar, une cache contenant 130 armes a été découverte. Certaines des armes étaient détenues légalement. Des objets néonazis ont également été retrouvés.

Lors de leurs interrogatoires, les suspects ont fourni peu d'explications sur la façon dont ils se sont procurés ces armes et ces objets, d'où l'ouverture d'une information judiciaire. Selon les premiers éléments, ils ont une passion pour les armes. Le parquet d'Evreux indique en revanche que les interpellés n'avaient pas de projet déterminé d'action, quelle qu'elle soit. Les deux hommes ne sont pas des "têtes pensantes".

Le militaire belfortain était en permission

L'un des deux suspects est un militaire du 35e Régiment d'Infanterie de Belfort. Ce jeune homme de 25 ans a de la famille dans l'Eure, où il était en permission. Il a déjà été sanctionné pour avoir ouvertement affiché son néonazisme sur les réseaux sociaux.