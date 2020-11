Le militaire français tué dans un crash en Egypte était originaire de Moissac

Parmi les victimes du crash d'hélicoptère lors d'une mission de routine en Egypte jeudi dernier, il y avait cinq américains, une Tchèque et un Français originaire de Moissac (Tarn-et-Garonne). Le lieutenant-colonel Sébastien Botta, décédé à l'âge de 44 ans, était engagé dans l'armée depuis près de 20 ans.

Moissac perd un enfant valeureux et dévoué au service de la Patrie et de la Paix" - Romain Lopez, maire de Moissac

Cet officier de l’armée de l’air et de l’espace laisse derrière lui trois enfants et ses deux parents qui habitent toujours à Moissac. Le maire de la commune, Romain Lopez, a adressé un message de soutien au père de la victime sur ses réseaux sociaux : "Le Conseil municipal adresse ses plus sincères condoléances à Daniel Botta, son épouse, leurs petits-enfants, et à l'ensemble de leurs proches endeuillés par la perte de leur fils, le lieutenant-colonel Sébastien Botta. Moissac perd un enfant valeureux et dévoué au service de la Patrie et de la Paix".

Le président français Emmanuel Macron a lui indiqué dans un communiqué avoir "appris avec une grande tristesse, le décès du lieutenant-colonel Sébastien Botta, officier français engagé en opérations au Sinaï au sein de la FMO".