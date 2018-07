Saint-Étienne, France

C’est la gendarmerie de la Loire qui a indiqué, ce mercredi, l’identité du militaire mort en Côte-d’Ivoire mardi 10 juillet. Il s’agit du lieutenant Alexandre Arnaud du troisième régiment d'hélicoptères de combat d'Étain. Il est né à Saint-Étienne en 1993 et selon les informations de France Bleu Saint-Étienne Loire ses parents vivraient toujours à Saint-Etienne.

Un parcours exemplaire

Le Stéphanois s'était engagé dans l’Armée de Terre il y a six ans. Après avoir suivi son cursus de formation initiale aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan, il effectue sa formation de pilote à l’école de l’aviation légère de l’armée de Terre de Dax pendant un an. Breveté pilote le 14 février 2014, il est affecté au troisième régiment d’hélicoptères de combat à Étain au sein de la deuxième escadrille d’hélicoptères de reconnaissance et d’attaque comme pilote sur hélicoptère Gazelle. Promu sous-lieutenant le 1er mai 2016, puis lieutenant le 1er mai 2017. À la mi-juin 2018, il s’engage en république de Côte-d’Ivoire comme pilote sur hélicoptère de reconnaissance et d’attaque.

Mort dans un crash d'hélicoptère

Mardi 10 juillet 2018, vers 17 heures (heure locale), son hélicoptère s’est écrasé à 20 km à l'Est d’Abidjan. Il participait à un entraînement au profit des forces ivoiriennes. Les forces françaises sur place sont immédiatement intervenues pour porter assistance à l’équipage. Les deux blessés ont été évacués vers la structure médicale des forces françaises en Côte-d’Ivoire. Le lieutenant Arnaud est décédé des suites de ses blessures en fin de soirée.

Selon l'Armée de Terre : "Le lieutenant Alexandre Arnaud était apprécié unanimement de ses pairs comme de ses subordonnés. Il était un jeune officier pilote de combat de grande qualité ".