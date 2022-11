Le militant anti-bassines, interpellé au CHU de Poitiers, est placé sous contrôle judiciaire

Le militant anti-bassines a été déféré devant le juge, avant d'être remis en liberté, sous contrôle judiciaire précise le Parquet de Niort. Le jeune homme sera jugé le 28 novembre prochain avec quatre autres participants à la grande mobilisation anti-bassines de Saintes-Soline (Deux-Sèvres). Ils sont tous poursuivis pour une "participation à un regroupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradation de bien".

"C'est scandaleux"

Une trentaine de soutiens s'est rassemblée vendredi après-midi devant l'hôtel de police, puis la compagnie de gendarmerie de Poitiers. Ils protestent contre son placement en garde-à-vue et son interpellation alors que le jeune homme se trouvait encore au CHU de Poitiers. "C'est scandaleux", juge Valérie Soumaille, la militante France Insoumise de la Vienne.

Il aurait été grièvement blessé, par un tir de LBD (Lanceur de Balles de défense) en pleine tête, racontent les militants anti-bassines, pendant les affrontements du week-end dernier contre la construction de la réserve d'eau de substitution de Sainte-Soline (Deux-Sèvres).

Les mis en cause encourent une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende.