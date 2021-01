Quartier "La Négresse" à Biarritz : le militant antiraciste Karfa Diallo relaxé de l'accusation de rébellion

Le tribunal correctionnel de Bayonne a décidé ce jeudi de relaxer le militant antiraciste bordelais de l'accusation de "rébellion" contre les forces de l'ordre. Les deux policiers qui s'étaient porté partie civile sont aussi déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Au cours de son de son procès, le 3 décembre dernier, le militant associatif Karfa Diallo se disait pour sa part victime de violences policières. Il avait été arrêté à Biarritz alors qu'il manifestait en plein G7, pour demander le changement de nom du "quartier de la Négresse". Karfa Diallo avouait un "sentiment d'humiliation de se retrouver devant un tribunal" alors qu'il se définit comme un militant pacifiste de l'association bordelaise "Mémoires et Partages".

Karfa Diallo à son arrivé au tribunal judiciaire de Bayonne en compagnie de l'un de ses avocats William Bourdon © Radio France - Paul Nicolaï

A l'audience, la procureure de la République, Stéphanie Clérisse n'avait relevé aucune violence policière, les images et vidéos montraient à son avis que le prévenu importunait les passants et que c'est, au contraire, l'un des deux agents qui a été blessé au cours de l'interpellation. Elle demandait 500 euros d'amendes et les parties civiles pour leur part, 500 euros de dommage et intérêt pour le premier fonctionnaire et un euro symbolique pour le second. La défense du militant avait plaidé la relaxe.

Un autre procès

Ce procès en appelle peut-être un second, sur le fond cette fois. Sur l'antenne de France Bleu Pays Basque, Karfa Diallo dénonçait "une utilisation politique et sexuée intolérable du corps de la femme noire" avec le terme La Négresse et annonçait qu'il engageait une autre procédure devant le tribunal administratif de Pau. Son association, "Mémoire et partage" reproche à la maire de Biarritz, Maider Arostéguy, de refuser de mettre le changement de nom à l'ordre d'un prochain conseil municipal.