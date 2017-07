Le militant d'extrême droite Boris Le Lay à nouveau condamné

Boris Le Lay a été condamné à deux ans et huit mois de prison pour avoir tenu des propos incitant à la haine, à la violence et à la discrimination. Mais il risque de ne pas exécuter sa peine car il vit au Japon.

Le tribunal de Quimper rendait son délibéré, ce jeudi, dans trois affaires concernant Boris Le Lay. Dans toutes, il était jugé pour des incitations à la haine, à la violence et à la discrimination, suite à des articles publié sur son site internet Breiz Atao ou sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook.

La justice a condamné le militant d'extrême droite à trois peines de prison ferme, pour une durée totale d'un an et huit mois. L'homme de 36 ans devra également payer 31 500 euros d'amende aux nombreuses parties civiles qui s'était constituées, comme la Licra, la Ligue des droits de l'homme ou encore Kevre Breizh. Tangi Louarn, président de cette association, ne se fait pas trop d'illusions : "pas sûr que nous soyons payés un jour".

Un mandat d'arrêt toujours en vigueur

Les peines prononcées risquent de ne pas être exécutées car Boris Le Lay habite au Japon. "Le mandat d'arrêt est toujours effectif", affirme la présidente du tribunal de Quimper.

Le militant d'extrême droite est condamné pour la douzième fois mais n'a jamais été auditionné et ne s'est jamais rendu au tribunal. Il diffuse uniquement ses propos haineux et racistes à distance. Alors pourquoi ne pas fermer directement son site ? Car les serveurs sont basés aux Etats-Unis et que la justice française ne peut pas prononcer sa fermeture.