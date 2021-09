Le militant historique Josu Urrutikoetxea jugé ce lundi pour appartenance à ETA entre 2002 et 2005

Josu Urrutikoetxea de nouveau entendu par la justice. À 70 ans, la figure historique de l'organisation terroriste ETA, négociateur de paix, est convoqué par la cour d'appel de Paris pour appartenance à ETA entre 2002 et 2005. Le 1er septembre dernier, il avait été relaxé de ces mêmes faits sur la période de 2011 à 2013. Il est l'invité de France Bleu Pays basque ce lundi matin.

France Bleu Pays Basque: Votre procès pour appartenance à ETA entre 2002 et 2005 commence aujourd'hui à Paris. Vous êtes dans quel état d'esprit?

Bon, j'ai eu le procès de la première de mes affaires françaises le 15 juin. Le verdict est tombé le 1er septembre. C'est un verdict dans un autre sens, de ceux qu'on a connu jusqu'à maintenant. On peut le considérer comme une surprise dans la mesure où, jusqu'à maintenant, ça a été toujours des verdicts condamnatoires. Mais il faut tenir compte que, moi, je crois en tout cas que la justice doit aller de pair avec une évolution de la société. L'exemple clair, c'est ce qui se passe dans le Pays basque depuis une dizaine d'années. Bientôt, on va faire l'anniversaire (de la déclaration d'Aiete). C'est un pas en avant dans la justice prise par ces tribunaux là de considérer qu'il y a une évolution dans la société basque et que la justice va de pair avec cette évolution. Donc, dans ces cas là, au début, ça a été une surprise dans le sens qu'il y a une évolution. Il n'y a pas eu de surprise dans le sens que en suivant une logique d'une société qui évolue, la justice devrait aller de pair et ça, ça aurait du être le cas. Mais malheureusement, si on regarde en arrière 10 ans en arrière, ce n'est pas le cas parce qu'il y avait beaucoup d'autres hommes et femmes qui ont été jugés et condamnés.

Qu'est ce que la justice vous reproche?

La justice ce qu'elle me reproche, c'est que entre 2002 et 2005, je suis militant de l'organisation de ETA avec, selon eux, une certaine responsabilité et que j'ai des contacts avec des militants de l'organisation et c'est noir sur blanc, c'est ça la contradiction et qui a à voir avec le verdict du 1er septembre, c'est que l'on considère que j'ai fait des réunions avec des militants de l'organisation pour pour préparer les négociations de paix, de paix. J'ai fait partie de l'organisation, évidemment, et c'est vrai que j'ai eu des réunions pour préparer, évidemment, mais préparer quoi ? pas un acte terroriste, mais un chemin qui nous mène vers les négociations de paix qui en ont eu lieu à partir de juin à Genève, même si par la suite, elles n'ont pas abouti. L'accusation, c'est ça.

Justement, vous parlez du processus de paix. Ici des associations comme Bake Bidea (le chemin de la paix) militent pour un processus de paix en Pays basque. Quel regard vous portez sur le travail mené ici ?

De toute façon, le travail qui s'est fait autour de la paix dans la société civile, le mot à la mode depuis pas longtemps, mais au Pays basque nord, c'est énorme. C'est à dire qu'on ne peut pas les réduire seulement à ce qui concerne la résolution des conflits. On a montré que ça peut être l'euskara, la spéculation des terre, etc. Etc. C'est un pas énorme. L'implication de la société civile et c'est grâce à elle que le gouvernement français, à un moment donné, en 2017 au moment du désarmement, il a dû se mouiller, parce qu'autrement comme moi, il avaient bien dit après les arrestations de Louhossoa "sans vous ou avec vous, on va le faire". Ils l'ont poussé vers la porte, façon de parler. Évidemment, c'est un pas énorme, mais de là à parler de processus de paix, je ne comprends pas qu'on puisse parler des processus de paix quand il y a Unai Parot, Jakes Esnal, qu'ils sont depuis 31 ans en prison quand les femmes sont éloignées dans des prisons de Rennes ou Paris. Et donc, les clés de la question pour moi ce que le gouvernement français, il reconnait pas qu'il y a un conflit politique au Pays basque. Donc pour le gouvernement français, c'est quelque chose d'amorties. Il y a eu des faits divers. On les a jugés. Parler et dire que c'est un processus de paix, et puis quand, en vérité, on est en train de vivre, moi, j'ai eu la chance d'atterrir au Pays basque il y a pas longtemps et je l'ai vécu directement la problématique qui existe ici, qui laisse voir clairement qu'il n'y a pas de processus de paix, la jeunesse est criminalisé les problèmes avec ces migrants, résidences secondaires, spéculations de la terre, etc donc, ça montre qu'il y a conflit.

Est ce que vous regrettez cette période de l'histoire du Pays basque?

Regretter? Non, c'est à dire que l'Organisation, depuis qu'elle existe, pourrait être très clair que la violence n'a jamais été une fin en soi. Depuis toujours, il ne faut pas oublier 1977 pendant les conversations des Chiberta. L'organisation sur table l'arrêt de la lutte armée. Si on arrivait à une entente entre toutes les forces politiques, le problème, c'est que le avait, il était déjà en train de devenir aussi redoutable. Déjà, en 1977. La violence, n'étant pas une fin en soi, les conséquences sont irréversibles, chose que je regrette, et que ce qui s'est passé dans les années 2000 - 2005, auraient dû à mon avis, arriver avant. La question c'est que l'Organisation a essayé à multiples reprises pour rappel, en 1989 dans lesquels j'étais présente et en 1998 en 2005 et en 2011. Donc, du côté de l'organisation, ça a été toujours clair que, en n'étant pas la violence armée une fin en soi, la résolution des conflits devait venir par un chemin qui nous mène à la paix.