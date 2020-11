Le militant qui avait décroché un portrait d'Emmanuel Macron à Assas est jugé ce mardi à Montpellier

C'est la seule opération de ce type qui a eu lieu dans l'Hérault, la 117ème en France. L'association Anv-Cop21, pour Action non violente-Cop 21, compte au total 150 "décrochages de portrait" pour dénoncer l'inaction climatique du gouvernement. Le 15 juillet 2019, Lewis se rend avec quinze autres militants en mairie d'Assas. Ils s'introduisent à l'intérieur de la salle du conseil municipal vers 14 heures, au rez de chaussé, juste à côté de l'entrée principale à droite. Ils décrochent le portrait d'Emmanuel Macron avant de sortir avec et de se prendre une photo sur le perron de la mairie. Le maire qui vient d'arriver leur demande ce qui se passe : "vous le verrez dans la presse".

La mairie d'Assas choisie pour la facilité d'accès au portrait officiel d'Emmanuel Macron

Le militant de 29 ans sera seul à être arrêté et placé en garde à vue pendant 30 heures le 17 juillet, perquisitionné et mis en examen pour vol en réunion. "Les gendarmes ont été très corrects, dit il, mais ils sont arrivés armés et avec des gilets pare-balles à 7 heures du matin alors que nous avons toujours dit que je répondrai aux convocations".

Un seul militant perquisitionné et mis en examen

Son procès a lieu ce mardi au tribunal correctionnel de Montpellier et un rassemblement de soutien est organisé à l'extérieur de la cité judiciaire à partir de 10 heures.

Le procès, c'est une tribune pour nous - Lewis

"Le procès, c'est une tribune pour nous" explique le militant, "c'est une manière de rendre public ce que nous considérons comme l'absence de politique en faveur de l'écologie de la part du gouvernement". Le vide laissé par le portrait décroché est sensé représenter "le vide de l'action écologique du gouvernement". Les portraits ne sont d'ailleurs pas rendus aux mairies, "ils le seront quand le gouvernement tiendra ses promesses environnementales".

Pour le respect de l'accord de Paris de la convention citoyenne pour le climat

Parmi les revendications portées par l'association Anv-Cop21 de l'Hérault, la fin du nucléaire mais aussi l'application des mesures proposées par la convention citoyenne pour le climat, comme la baisse du trafic aérien et un moratoire sur la 5G.

La mairie d'Assas avait été choisie presque au hasard, les militants voulaient une mairie dans laquelle le portrait officiel d'Emmanuel Macron est facile d'accès, "rien à voir avec une quelconque politique du maire". Jacques Grau qui a porté plainte après le décrochage, "on peut être écologiste ou pas, on peut être pour Macron ou pas, mais ce n'est pas des manières".

Des militants relaxés lors des deux derniers procès à Auch et Lyon

Les procès "des décrocheurs" se mutiplient un peu partout en France. Ils ont été relaxés en première instance à Auch la semaine dernière et en appel à Lyon la semaine suivante, au nom de la liberté d'expression à Auch et de la reconnaissance de l'état de nécessité de l'urgence climatique à Lyon, ce qui est inédit.

A chaque fois, le parquet a fait appel. A Strasbourg et Paris, le procureur de la République a requis une amende de 500 euros. Les délibérés ont été fixés aux 3 et 10 décembre.