Caen, France

« Je suis islamiste, j’ai un fusil à pompe dans mon sac, laissez-moi passer » cette phrase, prononcée par un « individu suspect » faisant irruption aux urgences du CHU de Caen le vendredi 9 mars à 19h30 a déclenché un dispositif policier sans précédent dans l’hôpital. Une tour de 23 étages et de 1.000 lits passée au peigne fin durant toute la nuit par les forces de l'ordre et les policiers du RAID. A l’intérieur de l'établissement : un personnel et surtout des patients angoissés pendant de longues heures. _"On ne savait pas ce qui allait nous arriver (...) j'ai eu la peur de ma vie" t_émoignait, samedi matin, Kevin sur France Bleu Normandie. Ce père de trois enfants venait d’être admis aux urgences lorsque les faits se sont produits. Depuis, le suspect a été arrêté mardi 13 mars à son domicile, près de Saint Pierre-sur-Dives dans le Pays d’Auge.

Il s’agit d’un mineur de moins de 16 ans qui dit avoir proféré ces menaces dans un grand état d'énervement parce qu’il était perdu dans les couloirs du CHU et qu’il voulait tout simplement retrouver son chemin "

C'est ce qu'a indiqué ce vendredi matin Carole Etienne. La procureure de la République du tribunal de grande instance (TGI) de Caen était l'invitée de France Bleu Normandie. Elle a ajouté que l'adolescent n’était pas armé. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. Après avoir été présenté à un juge pour enfants, il a été mis en examen pour "menace de crime contre les personnes et les biens". Dans l'absolu, il risque jusqu'à trois ans de prison mais si le caractère terroriste est maintenu, il encourt jusqu’à six ans de prison ferme. Le mineur a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Carole Etienne, procureure de la République du TGI de Caen © Radio France - -Francis Gaugain -

Banalisation de la menace

Une affaire qui met en lumière la "banalisation croissante aujourd'hui des menaces" déplore Carole Etienne. Les menaces de toutes sortes (physiques, psychologiques...) ont augmenté de 10 à 12% en 2017. Le climat de tension lié aux actes terroristes a exacerbé la "conscience collective du risque " selon la procureure. D'où l'important déploiement de moyens vendredi dernier au CHU de Caen.

La volonté est de susciter la peur (...) il faut faire prendre conscience aux individus qui profèrent des menaces que cela peut avoir un impact sur les gens. Il faut donc condamner ces comportements."

Une atteinte à l'intégrité psychique de l'autre

La menace se développe aujourd'hui dans toutes les sphères explique Carole Etienne. Au travail, à l'école (menaces de mort contre les professeurs), dans les lieux publics, dans les familles, dans la sphère conjugale... Elle se fait par la parole, le geste mais aussi par l'image et désormais sur les réseaux sociaux.

La menace ne peut pas être considérée comme une parole en l'air, c'est une atteinte à l'intégrité psychique de l'autre."

La procureure de la République de Caen a expliqué ce matin sur France Bleu qu'il y a "une telle limite dans la capacité de gestion d'un litige aujourd'hui qu'on utilise la menace pour essayer de dominer l'autre". Les menaces représenteraient aujourd'hui un quart des violences traitées par la justice.