Le minibus du club de basket de Bihorel incendié : une "désolation" pour le président du club

Bihorel, France

C'est une bien triste nouvelle pour le GCOB, le club de basket de Bihorel. Le minibus de l'équipe, acheté neuf en 2018 a été incendié vendredi 13 septembre au matin. C'est vers 7h30 que le gardien du stade voit le véhicule en proie aux flammes. Pour le président du club, Olivier Lhermitte, le caractère intentionnel de l'incendie de fait pas de doute : "La police est venue inspecter le bus, une vitre latérale était cassée et une bouteille en plastique était dedans, elle a pu servir de cocktail Molotov. C'est complètement gratuit." Un acte d'autant plus désolant que le bus avait été financé aux deux tiers par des institutions publiques : le département et la région.

Les pompiers sont intervenus rapidement, seuls les sièges passagers ont complètement brûlé, il existe un espoir pour que le bus puisse être sauvé : "Je ne sais pas encore si le moteur est en état de marche", explique Olivier Lhermitte.

Pour les matches de ce week-end, le club doit faire appel à la générosité des parents : "_Ce bus était sur les routes tous les week-ends_, détaille le président. Mais on avait l'habitude de louer un autre minibus pour transporter tout le monde, là on va demander à des parents de prendre leur voiture personnelle..."

Le club estime la perte financière à hauteur de 10 000 euros.