Le ministère de l'Intérieur choisit Lille pour ouvrir un centre de formation à la cybersécurité

La Métropole européenne de Lille a été choisie par le ministère de l'Intérieur pour installer un centre de formation à la cybersécurité. Ce centre aura vocation à former des policiers des gendarmes ou des douaniers.

Lille va accueillir un centre de formation à la cybersécurité, la Métropole européenne de Lille a été choisie par le ministère de l'Intérieur, annonce la MEL ce mardi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'arrivée du Centre national de formation cyber (CNF-Cyber) intervient dans le cadre de la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur.

Ouverture courant 2022

"La cybersécurité est plus que jamais l’affaire de tous. Elle constitue un enjeu stratégique national majeur", déclare Damien Castelain, Président de la MEL, au cœur de l'incubateur de start-up EuraTechnologies.

Ce centre doit ouvrir dans le courant de cette année 2022, mais aucune date n'a pour l'instant été définie. Il prendra place dans les locaux de Wenov , un campus de 3000m2.

Un projet à 7,8 millions d'euros

Des policiers, des douaniers et des gendarmes viendront s'y former. Dès l'ouverture, une quarantaine de stagiaires y seront accueillis, et 200 pourront être formés simultanément dès la première année.

Le coût total de ce projet est de 7,8 millions d'euros, la MEL participe à hauteur de 3,5 millions d'euros.