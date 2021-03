Le ministre Alain Griset n'annonce pas d'aides supplémentaires pour les thermes et les stations de Savoie

Alain Griset le ministre délégué chargé des PME était en Savoie ce jeudi, à Challes-les-Eaux le matin, puis l'après-midi à Arêches-Beaufort. VRP de la politique d'aides du gouvernement, il a visité les thermes de Challes propriété de la Chaîne Thermale du Soleil (premier groupe thermal de France). Bernard Riac s'est invité également dans la visite. Il est le patron des thermes d'Aix les bains et président de Valvital (deuxième groupe de France ).

"On est exangue. Beaucoup d'établissements vont se mettre en sauvegarde dans les prochaines semaines si une aide d'urgence n'est pas là" clame Bernard Riac. Son syndicat des établissements thermaux réclame la compensation de six mois de perte d'activité en 2020, soit 82 millions d'euros. Interpelé , le ministre Alain Griset n'ouvre pas vraiment la porte à cette aide : "Il y a un problème de rétroactivité. Cela me parait compliqué. Je ne dis pas que cela ne se fera pas."

Visite des thermes © Radio France - Christophe Van Veen

Deux heures avec les acteurs de la montagne

Non loin des thermes, dans l'espace Bellevarde, le ministre a ensuite entendu les doléances des acteurs de la montagne.

Deux heures d'échanges avec les acteurs de Savoie © Radio France - Christophe Van Veen

Surtout pour leur dire que beaucoup a été fait. Alain Griset : "90 % des cas sont couverts. Le Plan montagne, c'est déjà cinq milliards d'euros. Tous les jours, dans le cadre du fonds de solidarité, l'Etat vers 100 millions d'euros à la Savoie".

L'un des participants a dit en plaisantant que "en Savoyard, merci se dit encore" , sous-entendu "les aides ne sont pas suffisantes". On estime que 250 entreprises de Savoie risquent de mettre la clé sous la porte. C'est insuffisant, résume Jean-Luc Boch, le maire de la Plagne : "Il y a le discours politique et le discours économique. Le job n'est pas fini. On est pris dans la rivière et si on veut éviter de se laisser emporter par le courant, il nous faut plus d'aide pour traverser."