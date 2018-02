Au lendemain de l'explosion à l'usine Saipol, le ministre de l'Agriculture se rend à Dieppe ce dimanche 18 février 2018. Deux techniciens qui travaillaient sur le site au moment de l'explosion sont décédés, une personne a été blessée légèrement et plusieurs personnes ont été choquées.

Seine-Maritime, France

Alors que deux personnes sont décédées hier suite à une explosion dans l'usine Saipol à Dieppe, le ministre de l'Agriculture se rend sur place ce dimanche midi. Stéphane Travert est attendu vers 12h30 à la sous-préfecture de Dieppe et devrait ensuite aller sur le site de l'usine Saipol, qui compte 40 salariés.

L'usine Saipol où devrait se rendre Stéphane Travert le dimanche 18 février 2018 © Radio France - Sixtine Lys

Le dispositif de sécurité aux abords de l'usine Saipol à Dieppe où a eu lieu l'explosion © Radio France - Sixtine Lys

Beaucoup de passants s'arrêtent pour regarder ce qu'il se passe. Philippe et Christophe connaissent des employés de l'usine et des riverains, ils sont satisfaits de savoir que le ministre de l'Agriculture vient à Dieppe et se soucie de la santé économique du port : "L'État ne va pas abandonner l'usine Saipol si importante pour la ville."

Sur place, la rue qui longe l'enceinte de l'usine Saipol a été rouverte à la circulation mais la rue Georges Robbe qui mène à l'entrée de l'usine est encore condamnée. Pompiers et policiers sont encore présents sur place.