Stéphane Travert, le ministre de l'agriculture était en visite en Creuse ce mercredi 29 août. Il a notamment visité une exploitation agricole à Saint-Dizier-La-Tour et s'est aussi rendu dans les coopératives CCBE et CELMAR pour parler du bien-être animal et de la sécheresse.

Creuse, France

Le ministre de l'agriculture avait rendez-vous avec les agriculteurs creusois ce mercredi 29 août. Stéphane Travert a commencé par visiter le Gaec Courtitarat, qui produit de la viande bovine à Saint-Dizier-La-Tour, dans l'est du département. Il a ensuite poursuivi son déplacement dans les coopératives CCBE et Celmar.

Le ministre a pu échanger avec les agriculteurs sur de nombreuses thématiques, notamment celles du bien-être animal et de la sécheresse.

Le bien-être animal : une stratégie pour toute la filière

L'objectif de cette visite était notamment de "défendre un modèle de production qui protège et respecte les animaux d'élevages". Dans le Gaec Courtitarat, le ministre a pu faire une visite des installations de cette exploitation, engagée dans une démarche de bien-être animal. Le ministre en a profité pour rappeler les engagements du gouvernement en la matière: " On a beaucoup parlé du broyage des poussins. Une entreprise a développé un système pour faire du sexage directement à l'intérieur de l’œuf. C'est un investissement de 4,5 millions d'euros que nous allons accompagner, parce que c'est une demande sociétale", a notamment indiqué Stéphane Travert.

Le ministre a aussi été interpellé par les agriculteurs sur de nombreux sujets, notamment celui de la loi agriculture et alimentation, ou encore sur la Politique Agricole Commune (PAC). A ce sujet, le ministre n'a pas hésité à clarifier la position du Gouvernement : "la proposition budgétaire de la PAC n'est pas à la hauteur. Nous avons besoin d'une PAC plus solide, plus lisible et plus efficace".

Contre la sécheresse, le ministre n'est pas opposé aux retenues d'eau

Le ministre s'est aussi exprimé sur la problématique de la sécheresse: "Dès la mi-juillet, j'ai interpellé la commission pour obtenir des dérogations pour le fauchage des jachères afin de permettre aux agriculteurs d'avoir des stocks de fourrage supplémentaires", a-t-il affirmé avant d'ajouter, "j'ai aussi demandé des dérogations sur les SIE afin que les agriculteurs puissent toucher des avances sur la PAC qui vont leur donner un apport de trésorerie nécessaire pour acheter du fourrage". Le ministère de l'agriculture attend maintenant une réponse de l'Europe. Stéphane Travert a promis des annonces d'ici la fin de semaine.

Au sujet des retenues d'eau réclamées par de nombreux agriculteurs creusois depuis plusieurs années, le ministre s'est dit à l'écoute. Ces retenues pourraient servir à stocker l'eau l'hiver et pourraient être utilisées par les cultivateurs lors des périodes de sécheresse: "Il y a des groupes de travail qui sont actuellement en réflexion", a indiqué le ministre "c'est un sujet sur lequel nous sommes au travail et sur lequel le président de la République est très très attentif" a-t-il affirmé.