Le ministre de l'intérieur à Palavas pour annoncer des renforts pour l'été

Gérald Darmanin ministre de l'intérieur était dans l'Hérault ce lundi, à Palavas-les-Flots et La Grande-Motte pour présenter le dispositif de sécurité estival. Dans le département, 300 policiers et gendarmes supplémentaires sont déployés.

Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin était de passage à Palavas-Les-Flots et La Grande-Motte ce lundi après midi pour présenter le dispositif de sécurité estival sur le littoral français.

A Palavas, Il a échangé quelques mots avec des gendarmes mobiles, déambulé sur le front de mer le long de la grande plage, fait quelques selfies avec les touristes et même mangé une glace en terrasse.

Le ministre n'est pas venu là par hasard, on se souvient que l'été dernier avait été émaillé d'incivilités dans la station balnéaire héraultaise qui bénéficie de 18 gendarmes supplémentaires. Au total 300 policiers et gendarmes viennent en renfort cet été dans le département, 3600 dans tout le pays (mer et montagne).

L'été dernier il y a eu des soucis. A cause du Covid les frontières étaient fermées et on a eu un afflux important sur le littoral. Cet été ce sont pas moins de 3600 hommes qui sont déployés en renfort sur tout le pays et en particulier dans l'Hérault, Gérald Darmanin

Après Palavas le ministre de l'intérieur est allé à La Grande-Motte rencontrer les maîtres nageurs sauveteurs des CRS.