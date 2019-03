Le ministre de l'Intérieur à Toulouse mardi en hommage aux victimes de Mohammed Merah

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera présent pour rendre hommage aux personnes assassinées par Mohammed Merah les 11, 15 et 19 mars 2012.

Toulouse, France

Il y a sept ans, Mohamed Merah tuait un rabbin et trois enfants à l'entrée de l'école Ohr Torah dans le quartier de La Roseraie à Toulouse. Quelques jours auparavant, le terroriste avait assassiné trois militaires, un à Toulouse puis deux à Montauban. Chaque année depuis ce drame, une cérémonie leur rend hommage. Ce mardi 19 mars, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sera présent aux côtés des élèves, des professeurs et des élus locaux.

Un hommage en deux temps

Le ministre de l'Intérieur va se rendre tout d'abord à l'école Ohr Torah, victime de la folie meurtrière de Mohammed Merah le 19 mars 2012. La cérémonie débute à 10h30. En plus des proches, des élèves et du corps enseignant de l'école, le maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc, la présidente de Région Carole Delga et George Méric, le président du département de la Haute-Garonne prononceront un discours.

L'hommage est dédié à Gabriel et Arié Sandler, 4 et 5 ans, à leur père, Jonathan ainsi qu'à Myriam Monsonego, 8 ans. Tous assassinés lundi 19 mars 2012 vers 8 heures.

"Qu'est-ce qui reste sept ans après, qu'est-ce qui a changé, dans quel sens les choses ont évolué ?, Marc Fridman, le représentant des parents d'élèves prononcera un discours à l'école ce mardi. La commémoration permet de conserver la conscience de ce qui s'est passé le 19 mars 2012. C'est un moment difficile mais l'école est toujours là, de jouer un rôle éducatif, d'enseigner les valeurs d'humanisme qui sont les nôtres, et c'est d'autant plus nécessaire quand notre société aujourd'hui traverse une période de trouble et de violence, où l'antisémitisme est toujours vivant."

À 11h30, une deuxième cérémonie en mémoire des victimes civiles et militaires du terrorisme disparues les 11, 15 et 19 mars 2012, va réunir élus et anonymes devant la stèle inaugurée par François Hollande en 2013, square Charles de Gaulle.