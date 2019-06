Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner à Nice pour annoncer des postes supplémentaires dans la police

Nice, France

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'est dabord rendu ce vendredi sur la place Masséna, pour serrer la main aux policiers nationaux et municipaux qui sécurisent la place avant le concert de la fête de la musique prévu dans la soirée, en direct sur France 2 et France Bleu. Il a également rencontré les agents de sécurité et les producteurs de France Télévisions.

Mais dés son arrivée, c'est au mémorial des victimes de l'attentat de Nice, à la villa Masséna, que Christophe Castaner a souhaité se recueillir.

Christophe Castaner a rencontré les représentants des associations des victimes de l'attentat du 14 juillet © Radio France - Laurine BENJEBRIA

Le ministre de l'intérieur est très attendu par les policiers niçois. Sa visite qui se poursuit dans le quartier des Moulins doit être accompagnée d'un annonce : celle de renforts de police dans ce quartier de "reconquête républicaine". Neuf policiers supplémentaires sont affectés au commissariat de Saint-Augustin tout de suite, les policiers en renfort arrivent cette semaine, à annoncé le ministre. Onze autres policiers sont prévus en septembre.