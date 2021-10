Le ministre de l'Intérieur demande une enquête interne à Montpellier sur le traitement des plaintes pour viol

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur demande une enquête interne au commissariat de police de Montpellier sur le traitement des plaintes pour viols. Depuis une quinzaine de jours les témoignages se multiplient pour dénoncer la manière dont certaines femmes ont été reçues après leur agression. Des questions déplacées, des remarques culpabilisantes, des tentatives de dissuasion sur la plainte.

Le préfet de l'Hérault avait aussitôt réagi pour défendre la police affirmant qu'il s'agissait là de diffamation. Dimanche une manifestation composée quasiment exclusivement de femmes a rassemblé une centaine de personnes devant l'hôtel de Police de Montpellier.

On en tirera toutes les conséquences

Ce mercredi matin, en commission à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a donc promis une enquête interne. "Dans le cas spécifique de Montpellier, explique Gérald Darmanin, où il nous a été remonté, que des questions auraient été posées qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on ait été victime d'agression sexuelle, j'ai demandé une enquête à la nouvelle patronne de la Sécurité publique, d'aller voir ce qui s'est passé. On en tirera toutes les conséquences, mais moi, je suis comme tout le monde. Je le fais qu'une fois que j'ai des bases claires et précises de la part de la Direction centrale de la sécurité publique."

Il serait préférable de donner plus de moyens aux enquêteurs plutôt que de remettre en cause le travail des policiers

Le syndicat SGP Police prend acte qu'une enquête est ouverte à Montpellier : "Si malheureusement, on a voulu discréditer le professionnalisme de notre enquêtrice, de surcroît Officier de Police Judiciaire, cette enquête permettra de démontrer que nous travaillons en respectant les victimes avec la seule volonté "d'enfermer" dans une procédure un auteur soupçonné de violences. Il est vraiment regrettable de remettre en cause le travail judiciaire à Montpellier où l'accueil lors des prises de plaintes. Il serait préférable de donner plus de moyens aux enquêteurs pour travailler dans l'intérêt des victimes. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 dossiers en cours de traitement dans le département de l'Hérault lies aux violences sur personne."

Par ailleurs le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'une expérimentation serait prochainement lancée pour que les policiers ou les gendarmes puissent aller recueillir la parole des plaignants en dehors des commissariat ou gendarmerie, certaines personnes redoutant de franchir le pas.