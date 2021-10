Le ministre de l'Intérieur en Vaucluse sur le thème de la prise en charge des violences intrafamiliales

Gérald Darmanin en visite ce jeudi 21 Octobre au siège départemental de la gendarmerie de Vaucluse, à l'Hôtel de police d'Avignon puis au commissariat et à la gendarmerie de Carpentras a annoncé de nouvelles mesures afin de faciliter le dépôt de plaintes pour violences conjugales ou viol.

Le ministre de l’intérieur a évoqué la formation spécifiques des policiers et gendarmes qui se généralise, la présence autorisé d'un avocat, un examen dans une unité médico-judiciaire systématiquement envisagé lorsqu'une victime se présente mais surtout une expérimentation dans dix départements dont le Vaucluse de dépôts de plainte ailleurs que dans un commissariat ou une gendarmerie. Gendarmes et policiers seront dotés progressivement d’ici novembre d’ordinateurs portables connectables à leur réseau d’enregistrement intranet avec le logiciel de rédaction du procès-verbal de plainte appelé "dispositif Ubiquity".

Un appel pour que de nombreux lieux soient disponibles aux dépôts de plaintes

En Vaucluse la gendarmerie nationale a commencé à être dotée et a débuté la prise de plainte en se déplaçant soit chez la victime ou dans un lieu neutre. A cet égard le ministre de l’intérieur a lancé un appel aux maires pour mettre à disposition des locaux dans cette optique, de même appel aux avocats pour conventionner avec les commissariats et les gendarmeries afin d’être en capacité de recevoir et d’enregistrer ces plaintes. Le ministre a rappelé aussi que 90 hôpitaux en France sont déjà conventionnés pour recueillir ces plaintes dont le centre hospitalier d’Avignon.

En 2020, 102 femmes --pour 23 hommes-- ont perdu la vie sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon des chiffres dévoilés début août par le ministère de l'Intérieur.

Le ministre de l'intérieur à sa sortie de l'Hôtel de police d'Avignon Copier

A la rencontre des élus au siège départemental de la gendarmerie à Avignon © Radio France - JM Le Ray

Au centre opérationnel de l'Hôtel de police d'Avignon © Radio France - JM Le Ray

Arrivée au commissariat de Carpentras avec la commissaire de police © Radio France - JM Le Ray

Rencontre avec les enquêteurs du commissariat de Carpentras © Radio France - JM Le Ray

A l'arrivée à la gendarmerie de Carpentras © Radio France - JM Le Ray