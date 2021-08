Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu à Cavaillon ce lundi après-midi

Après plusieurs fusillades et règlements de comptes à la cité du Docteur Ayme, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rend à Cavaillon ce lundi.

Depuis plusieurs mois, les règlements de comptes, fusillades et autres intimidations rendent la vie impossible aux habitants de la cité du Docteur Ayme à Cavaillon. Le trafic de drogue est la cause de ces troubles et régulièrement des compagnies de CRS sont déployées dans la cité pour tenter de calmer les esprits.

Depuis plusieurs jours, ils sont une soixantaine à quadriller le secteur mais vont s'en aller dans les prochains jours, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va d'ailleurs les rencontrer ce lundi soir. Une présence qui a eu pour effet de dissuader les règlements de compte à Cavaillon, ce qui n'a pas empêché une fusillade à quelques km de là, dans un restaurant à Eygalières, dans les Bouches du Rhône. Un habitant de la cité du Docteur Ayme a été touché à la tête par un commando de plusieurs hommes armés

Le retour de la BAC de nuit en question

Les élus locaux demandent l'aide de l'Etat depuis plusieurs semaines, que ce soit le maire Gérard Daudet ou le sénateur Jean-Baptiste Blanc. Ce lundi après-midi, Gérald Darmanin se rend au commissariat de Cavaillon pour tenter d'apporter des solutions pérennes. Le maire demande notamment le retour de l'effectif de BAC (brigade anti-criminalité) de nuit sur Cavaillon. La solution serait à l'étude pour les prochains mois avait notamment répondu Gérald Darmanin dans l'hémicycle. Par ailleurs, cinq policiers doivent arriver à Cavaillon à la rentrée comme l'a promis le ministre.

