Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin veut dissoudre la maison d'édition "Nawa" en Ariège

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a lancé une procédure de dissolution pour la maison d'édition Nawa. Elle avait été déclarée en sous-préfecture de Pamiers en 2008. Soupçonnée de "légitimer le jihad", Nawa, qui est basée en Ariège Pamiers, aurait diffusé "plusieurs ouvrages légitimant le jihad."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'entourage de Gérald Darmanin ajoute que "sa ligne éditoriale est clairement anti-universaliste et en contestation directe des valeurs occidentales et ses dirigeants sont en lien avec la sphère jihadiste."

Aucun lien avec l'émir blanc Olivier Corel

Olivier Corel, né Abdel Ilat al-Dandachi, est considéré comme le principal mentor d'un réseau salafiste, basé à Artigat dans l'Ariège. Il n'a aucun lien dans cette affaire de propagande jihadiste dans certains ouvrages publiés par la maison d'édition.

La maire de Pamiers, Frédérique Thiennot, n'avait pas pris connaissance de cette maison d'édition basée dans sa commune et se dit "prête à aider les services de l'Etat dans les démarches qui seront effectués par le gouvernement."

Un rôle dans la radicalisation de certains jeunes ?

La maison d'édition associative Nawa Centre d'études orientales et de traduction se présente, via son site internet comme une maison d'édition ayant la volonté de valoriser les sciences humaines et politiques issues de l'héritage musulman et de contribuer au renouveau de ces disciplines via l'étude du monde occidental.

Selon certains experts des services de renseignements français, Nawa aurait joué un rôle dans le processus de radicalisation de certains jeunes, que cette association défend un jihad de la pensée, un islam ultra-orthodoxe.