Le ministre de la Justice en Sarthe pour inaugurer un tout nouveau dispositif pénitentiaire

Le ministre de la Justice est attendu à la maison d'arrêt Les Croisettes, à Coulaines (Sarthe) ce lundi 24 avril indique la préfecture, confirmant une information du Maine Libre . Eric Dupond-Moretti inaugura une toute nouvelle entité : la Structure d'Accompagnement vers la Sortie, la SAS, qui accueillera ses premiers détenus en septembre prochain.

Sécurité dynamique et clé de confiance

Ce tout nouveau bâtiment, situé en-dehors de la maison d'arrêt, sera accessible aux personnels pénitentiaire à partir du 22 mai prochain. Il pourra accueillir 90 détenus, les premiers arriveront en septembre prochain. La SAS sera tenue dans un premier temps par une dizaine de surveillants pour la garde des murs, puis une trentaine pour assurer son activité complète.

Cette structure particulière se présente comme un tremplin pour les détenus avant leur sortie de prison. "C'est un bâtiment en sécurité dynamique, le détenu a la clé de sa cellule, une clé de confiance, avec un accès libre au promenade", décrit Vincent Le Dimet, délégué SNEPAP-FSU, syndicat majoritaire. Tout est fait pour favoriser une meilleure réinsertion sociale et professionnelle. Le détenu a un accès privilégié à Pôle Emploi, à la Caf et à d'autres services sociaux.

Son intégration se fait sous plusieurs conditions, avec l'accord d'une commission composée de plusieurs acteurs, notamment des agents de la maison d'arrêt et de la SAS. Il faut que le détenu soit volontaire, que sa peine soit inférieur à deux ans ou qu'il ait un reliquat de peine inférieur à deux ans. Par exemple, un détenu condamné à dix ans de prison, et qui en est à sa 8e année, peut y prétendre. "On est favorable à ce genre d'aménagement, cela valorise notre métier, là on aura vraiment un outil pour faire du relationnel", se réjouit Vincent Le Dimet.

Ce gain de liberté et d'autonomie par rapport à un établissement pénitentiaire plus classique s'accompagne d'une vigilance particulière. Si l'un détenu serait tenter de profiter de la situation, en essayant par exemple de s'évader, il sera alors renvoyé à la maison d'arrêt.

Inquiétude sur le manque d'effectif

Le dispositif sera surement présenté par le ministre de la Justice, qui est attendu sur plusieurs dossiers. Le syndicaliste s'inquiète notamment des effectifs. Actuellement, la maison d'arrêt Les Croisettes compte autour de 170 personnels surveillant, dont 145 surveillants. Une trentaine sera transférée vers la SAS, ce qui risque de mettre en difficulté l'établissement pénitentiaire. Des sessions de recrutement sont en cours.

L'autre grand dossier, commun à de nombreuses maisons d'arrêt en France, est la surpopulation carcérale. Celle des Croisettes présente 400 places, pour un total de 600 détenus, dont une soixantaine est obligée de dormir sur des matelas. Vincent Le Dimet veut également alerter le ministre sur les "projections d'objets", par-dessus les grillages de la prison. Des livraisons illicites, des téléphones portables par exemple, qui viennent de l'extérieur en direction des détenus.

Cette visite ministérielle sera aussi marquée par un concert de casseroles, contre la réforme des retraites, comme cela avait été le cas lors de la venue de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, mercredi 19 avril. Les manifestants se posteront à 13h30 au rond-point situé en amont de la maison d'arrêt, près du magasin "Maliterie LeMans".