Le ministre de la Justice en visite au centre pénitentiaire du Havre ce lundi

Jean-Jacques Urvoas visitera cet aprés-midi le centre pénitentiaire du Havre et rencontrera les syndicats. Le Garde des Sceaux se rendra ensuite au centre éducatif fermé de Doudeville.

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas visite ce lundi aprés-midi le centre pénitentiaire du Havre, situé à Saint-Aubin-Routot.

Première visite ministérielle depuis l'ouverture de la prison

Ouverte en 2010, la prison du Havre avait été inaugurée par la ministre de la Justice de l'époque, Michèle Alliot-Marie. Aujourd'hui Jean-Jacques Urvoas vient faire un état des lieux, à la prison du Havre, on ne parle de pas de surpopulation carcérale car il y a encore de la place pour accueillir les détenus mais en revanche, il manque du personnel pénitentiaire, environ 11 agents.

Le centre pénitentiaire du Havre en quelques chiffres :

capacité 690 détenus

actuellement 650 détenus

169 surveillants au lieu de 180

fait parti des 27 établissement pouvant accueillir des détenus sensibles (radicalisés et violente)

actuellement une trentaine de détenus radicalisés et violents

et violents 1 officier de renseignement pénitentiaire dépendant du ministère de l'Intérieur, depuis l'été 2016

Qu'attendent les syndicats de cette visite ?

Les syndicats ne devraient pas accablés le ministre. Jean-Jacques Urvoas prévoit de les recevoir plus longuement même que la directrice d'établissement, environ 45 minutes. Les syndicats reconnaissent donc que ce ministre a été attentif à leurs demandes, alors que Christiane Taubira, son prédécesseur, était plus encline à répondre à celles des magistrats. Il y a d'ailleurs en ce moment une grande campagne de recrutement de surveillant pénitentaire mais la profession peine toujours à attirer. Pour le syndicat UFAP UNSA Justice, il faudrait revoir plus globalement les missions des agents pénitentiaires, avec peut-être un peu plus de social, pour éviter d'être uniquement des gardiens qui ouvrent et ferment des cellules.

