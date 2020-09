Le ministre de la justice Éric Dupond-Moretti à Dijon ce mercredi

Dijon, the place to be ! Après la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, à la rencontre des athlètes du CREPS à Dijon, mardi 1er septembre 2020, l'un de ses confrères du gouvernement sera dans la Cité des Ducs mercredi 2 septembre. Il s'agit du ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti. Une information de nos confrères du Bien Public, confirmée par France Bleu Bourgogne auprès de l'Association des maires de Côte-d'Or. Des maires du département sont en effet invités, pour une rencontre sur le thème des incivilités et de la justice de proximité. On ne connaît pas encore l'horaire de la réunion.