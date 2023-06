Le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti annonce la création d'une prison à Saint-Saulve en 2027

Le garde des sceaux Eric Dupont-Moretti a annoncé en sous-préfecture de Valenciennes ce vendredi, la construction d'une prison à Saint-Saulve d'ici 2027. Cette prison fait partie du plan de construction de 15.000 places de prison d'ici 2027. Le projet va coûter 120 millions d'euros.

Une prison de 700 places à Saint-Saulve

Cette nouvelle prison comptera 700 places. Le but est de lutter notamment contre la surpopulation carcérale alors que la contrôleur générale des lieux de privation de liberté a récemment épinglé l'Etat sur ce sujet, avec en moyenne une surpopulation de 142% dans nos prisons.

Eric Dupont Moretti, s'est réjoui de la création de cette nouvelle prison : "Je voudrai vous dire que pour le ministre de la Justice, c'est un cauchemar de trouver des terrains car ceux qui souvent réclament davantage de sécurité, souhaitent voir les établissements pénitentiaires se construire ailleurs que dans leur commune. C'est un acte citoyen très fort que d'accepter la construction d'un établissement pénitentiaire dans sa commune."

Le maire de Saint-Saulve, Yves Dusart, présent lors de l'annonce, a expliqué son choix de se porter volontaire : "Soit je fais l'élu local qui se cache derrière son petit doigt, soit je m'inquiète d'un sujet qui est national. On est élu, on doit prendre notre responsabilité publique et politique. J'avais visité la prison de Valenciennes, avec des matelas au sol, on ne peut pas s'en satisfaire. On ne peut pas se dire demain on videra les matelas d'un coup de baguette magique, ca veut dire remettre les gens dans la rue, ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut des conditions dignes d'accueil, des conditions dignes de travail pour l'administration pénitentiaire, et nous on a une carte à jouer."

600 emplois à la clé

Cette prison signifie également la création de 300 emplois directs et 300 emplois indirects. Le garde des sceaux a tenu à préciser l'importance du choix d'implanter cette prison, à proximité de la zone d'activités d'Onnaing : "Le fait de placer un établissement pénitentiaire à courte distance d'une zone commerciale, cela permet de faire entrer du travail en prison et vous savez que j'ai crée contrat d'emploi pénitentiaire car je pense que le travail est un des leviers de la réinsertion."

Deux autres constructions et une rénovation

Le ministre de la justice Eric Dupont Moretti a également annoncé que la prison de Valenciennes, située rue Lomprez va être rénovée dans les cinq prochaines années, pour 5 millions d'euros. Un autre établissement pénitentiaire doit s'installer à Loos, il s'agira d'une structure d'accompagnement vers la sortie. Cette prison comptera 150 places pour des détenus en fin de peine, qui auront accès aux services sociaux et futurs employeurs.

Une troisième structure va être construite à Saint-Laurent-Blangy avec 180 places. Il s'agira d'un InSERRE qui signifie Innover par des Structures Expérimentales de Responsabilisation et de Réinsertion par l’emploi, un établissement centré sur la formation et le travail, et qui a pour but d'assurer aux personnes détenues un parcours de détention personnalisé principalement orienté vers la resocialisation par l’emploi.

