Le ministre de la Justice promet des renforts pour la Cour d'appel de Dijon

Selon les projections annoncées par le Garde des sceaux, Eric Dupond-Moretti ce jeudi 31 août, la cour d’appel de Dijon qui rassemble les tribunaux judiciaires de Chalon-Sur-Saône, Chaumont, Dijon et de Mâcon va bénéficier de la création d’au moins 62 postes d’ici 2027 dont 22 magistrats, 21 greffiers.

19 attachés de Justice arriveront également d’ici 2025. Les recrutements des attachés de justice continueront après 2025 mais le nombre exact sera affiné après évaluation des besoins des juridictions.

Des effectifs en nette augmentation depuis 2017 selon le ministère de la Justice

Le ministère de la Justice affirme qu'entre 2017 et 2027, la Cour d’Appel de Dijon aura vu ses effectifs augmenter d’au moins 30 magistrats (soit 24 % d’augmentation) et 42 greffiers (soit 26 % d’augmentation). Ces renforts seront affectés en priorité à la première instance car l’objectif poursuivi est de faire en sorte que les justiciables reçoivent une première décision de justice dans les plus brefs délais.

Les moyens prévus par la loi de programmation auront ainsi vocation à diviser tous les délais de justice par deux. La méthode utilisée par le ministère de la Justice pour répartir ces créations de poste se fonde sur plusieurs facteurs prenant en compte à la fois l’activité des Cours d’appel dans toutes ses dimensions (flux et stocks) mais également la réalité démographique, économique et sociale des territoires.