Le ministre interpellé par les inspecteurs dans l'affaire du bestiaire à la direction académique du Calvados

"Depuis deux ans et six mois, nos collègues d'un département maritime et normand ont dénoncé des propos infamants dont ils ont été victimes". Sans le nommer, le syndicat de l'inspection de l'éducation nationale SI.EN UNSA cible le Calvados dans sa déclaration lue en ouverture du conseil supérieur de l'éducation le 26 janvier 2023. Et en appelle au ministre Pape N'Dyaye "qui n'est pas là, mais à qui Monsieur le président du CSE transmettra fidèlement ces propos".

"Une hiérarchie qui oscille entre mépris et indifférence"

Le syndicat dénonce "une situation au point mort et une hiérarchie dont le positionnement oscille entre mépris et indifférence". Selon lui, plus du tiers des inspecteurs du département sont en congé de maladie imputable au service. Le SI.EN UNSA réclame les résultats de l'enquête diligentée en interne. Une enquête administrative, démarrée à l'automne et bouclée depuis fin décembre selon nos informations, les inspecteurs généraux de l'éducation nationale ayant terminé leurs auditions.

Le directeur adjoint suspendu à titre conservatoire

Du côté de l'enquête pénale, ce ne sont plus trois mais désormais six plaintes qui ont été déposées. Trois autres devraient suivre. Et au moins l'une des plaintes déposées vise nommément l'ancien directeur académique, parti depuis dans la Sarthe, et celui qui est toujours directeur adjoint dans le Calvados. Ce dernier, après avoir été en arrêt pendant trois mois, est selon nos informations suspendu à titre conservatoire. "C'est la moindre des choses" réagit une des personnes diffamées dans le bestiaire. Mais cette attente est insupportable. Quand on sait les valeurs qui sont prônées par l'éducation nationale, ce n'est plus de l'exaspération que l'on ressent, mais de la colère".

Enquête pénale toujours en cours

Le bestiaire, un document d'une vingtaine de pages, contient des propos diffamatoires sur une douzaine d'inspecteurs de l'éducation nationale du Calvados. Comme le révélait France Bleu Normandie en octobre 2022, ces derniers y sont comparés à des chiens. Ce document a commencé à être diffusé en interne en avril 2020, pendant le confinement. Plusieurs cadres de la direction académique en ont été destinataires. Une première enquête pénale avait été classée sans suite en juillet 2022, avant d'être rouverte à la rentrée après la transmission d'éléments nouveaux. Elle est toujours en cours, mais devrait s'achever dans les prochaines semaines.