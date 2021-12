Le ministre nordiste aux PME Alain Griset est condamné à six mois de prison avec sursis pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine dans sa déclaration de transparence. Son avocat a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision.

Déclaration de patrimoine : le ministre nordiste Alain Griset condamné à six mois de prison avec sursis

Le ministre nordiste chargé des petites et moyennes entreprises, Alain Griset, a été condamné ce mercredi 8 décembre à une peine de six mois de prison avec sursis et une peine d'inéligibilité de trois ans avec sursis pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale".

Le ministre fait appel

L'avocat du ministre, Me Patrick Maisonneuve, a annoncé qu'il allait faire appel de cette condamnation.

Il lui est reproché de ne pas avoir déclaré à la Haute Autorité 130.000 euros qui étaient présents sur son PEA (Plan d'Epargne en actions). En 2019, le bureau de la Confédération nationale de l'artisanat, des métiers et des services du Nord lui a confié cette somme pour qu'il la place sur son PEA et qu'il puisse la faire fructifier. Il a remboursé cette somme peu après son entrée en fonction en juillet.

Alain Griset, aujourd'hui ministre aux PME, est un ancien chauffeur de taxi originaire de la métropole lilloise. Il est entré au gouvernement en juillet 2020. Il est l'ancien président de l'U2P, l'Union des Entreprises de Proximité dans les Hauts-de-France et ancien président de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.