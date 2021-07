Dordogne : le monastère bouddhiste de La Coquille fermé au public

"Cela fait des années qu'ils doivent faire des travaux. Il faut qu'ils les fassent, la vie des gens est en jeu", dénonce Michèle Faure, maire de La Coquille. Lundi 12 juillet, la sous-préfète de Nontron a décidé la fermeture administrative du monastère bouddhiste Zen Kanshoji. Chaque été, l'établissement accueille une centaine de personnes, de France, de Belgique ou d'Angleterre, pour des retraites de méditation.

Une commission de sécurité en août 2020

Le 28 août 2020, une commission de sécurité se rend au monastère et constate de nombreuses irrégularités au regard du respect des règles de sécurité incendie. L'alarme incendie n'est pas conforme, et les services de l'Etat constatent l'absence de désenfumage. En septembre 2020, la sous-préfète reçoit le gestionnaire du monastère pour lui rappeler la nécessité d'effectuer des travaux. Mais en mai 2021, aucun travaux n'étaient engagés. "Il y a eu au départ une erreur de notre part. Nous avions commencé des travaux, mais sans passer par la procédure. Voilà ce qui a fait un dossier compliqué. Ensuite, des dossiers se sont perdus, il y a eu des lenteurs", explique Jean-Pierre Faure, abbé du monastère. Après plusieurs rappels, la maire de La Coquille met en demeure l'établissement de réaliser les travaux de sécurité incendie. Aujourd'hui, onze mois plus tard, les travaux ont débuté mais ne sont toujours pas terminés. Le changement de système de sécurité incendie ne devrait s'achever que fin juillet 2021. "Et le devis pour les travaux de désenfumage prévoit qu'ils n'aient lieu qu'en 2022", regrette Michèle Faure, maire de La Coquille.

De son côté, l'abbé assure que les travaux seront terminés fin juillet et que l'établissement pourra rouvrir. Le monastère bouddhiste est en discussion afin de déterminer si les travaux de désenfumage peuvent être étalés jusqu'en 2022.