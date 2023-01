Le Montpelliérain disparu depuis le 28 décembre a été retrouvé mort chez lui

L’homme qui avait disparu depuis le 28 décembre à Montpellier a été retrouvé mort chez lui ce mardi matin. Ce Montpelliérain de 54 ans était recherché par sa famille très inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de sa mort.

Mais d’ores et déjà les membres de la famille estiment que le comportement de Franck était devenu étrange. La dernière fois que Franck voit sa famille, c’est le mercredi 28 décembre. Ils se retrouvent pour un repas de famille. Le lendemain, il se rend à son travail, fier de présenter ses collègues à son papa très âgé dont il s’occupe beaucoup.

Le vendredi 30 décembre, Franck doit passer justement s’occuper de son père, comme il le fait tous les deux jours. Mais, il ne passera jamais. Inquiet, l’un de ses frères l’appelle. Pas de réponse ou plutôt, un SMS : "Je suis malade, je ne peux pas parler, mais ne t’inquiète pas je dirai à un ami de passer avec l’argent de la semaine pour papa".

Nouveau SMS le samedi : "j’ai perdu le code de la CB de Papa, peux tu me l’envoyer".

Le dimanche 1er janvier, aucun message pour souhaiter la bonne année, "C’est la première fois depuis 30 ans qu’il ne m’envoie pas de message de vœux", nous confie Jean Bruno, son frère. "Cela ne lui ressemble pas, dit-il, Franck ne serait jamais parti avec la carte d’identité, la carte bleu et les médicaments de papa". Le père se trouve dans une situation très difficile depuis la disparition. Il n’a plus de carte bleue et la banque refuse de lui verser de l’argent puisqu’il n’a pas sa carte d’identité.

Une enquête est en cours pour déterminer ce qui a pu se passer entre le vendredi 6 janvier, date à laquelle les pompiers ont trouvé un appartement vide chez lui et aujourd’hui où Franck a été retrouvé à son domicile, le corps sans vie.