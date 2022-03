Le motard décédé après une collision mardi à Cogolin roulait avec 1,38 g d'alcool dans le sang

Après l'accident qui a coûté la vie à un père de famille de 27 ans, mardi après-midi, quartier du Font-Mourier, à Cogolin (Var), les circonstances se précisent. Les analyses montrent que le motard "était lourdement alcoolisé au moment de l'accident puis qu'il avait 1,38 g d'alcool par litre de sang" indique Patrice Camberou, procureur de la République de Draguignan.

Selon plusieurs témoins, l'homme aurait également pris des risques en doublant à vive allure au moins quatre voitures avant d'arriver dans un virage et de franchir la ligne continue. "Il n'a pas pu se rabattre et a donc percuté le véhicule de gendarmerie qui arrivait en sens inverse à une allure tout à fait normale" précise le procureur de la République, qui évoque un "accident dramatique".

Mise au point du procureur de la République

Cet accident est très commenté sur les réseaux sociaux. Patrice Camberou souhaite donc faire une mise au point : "Il est normal que cet accident suscite une vive émotion et je compatis avec la famille. Mais lorsqu'on enquête, on réagit en fonction des preuves et des témoignages, c'est notre méthode de travail. Les personnes qui commentent (sur les réseaux sociaux) feraient bien d'être plus prudentes. Dans ce cas précis, les faits sont implacables. L'alcoolisation, la vitesse et le non-respect de la ligne continue par le motard ont entraîné une catastrophe. Il faut le rappeler : l'alcool et la conduite ne sont pas compatibles et entraînent tout le monde dans un drame épouvantable. Les gendarmes ne sont en rien responsables de cet accident."

Les gendarmes du Var ont, par ailleurs, lancé un appel à témoins après cet accident survenu le mardi 8 mars, à 15h10 sur le CD61 quartier du Font Mourier à l'entrée de Cogolin.