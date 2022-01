Le motard qui faisait des doigts d'honneur devant les radars automatiques du Nord est jugé ce mardi

Un motard de 24 ans originaire de Tourcoing comparait devant le tribunal judiciaire de Dunkerque pour plusieurs excès de vitesse à plus de 200 km/h sur l'A25 dans le Nord. Circonstance aggravante, il avait l'habitude de faire des doigts d'honneur devant les radars automatiques.

Les CRS de la compagnie autoroutière de Godewaersvelde ont mis 3 mois pour retrouver "le motard au doigt d'honneur" car ils n'avaient pas beaucoup de détail sur le pilote.

Doigt d'honneur à 216 km/h

Tout débute au printemps 2021, à 4 reprises en 15 jours, une moto est flashée à plus de 200 km/h par le radar automatique de Bailleul sur l'A25. Le centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) basé à Rennes fournit les 4 photos prises par le radar et les CRS comprennent vite qu'il s'agit d'un acte délibéré : le pilote roule sans plaque ou avec du scotch sur l'immatriculation mais ce n'est pas tout, il passe devant l'objectif en faisant un doigt d'honneur.

3 mois d'enquête

Les CRS découvrent alors que l'exhibitionniste du majeur a aussi ses petites habitudes sur l'A1 au niveau du radar de Seclin mais ils n'ont pas grand chose pour le confondre : un modèle de moto rapide assez courant et un pot d'échappement particulier et plutôt rare en France.

Ils se lancent donc dans une enquête complexe, ils identifient 20 machines qui ont ce pot d'échappement dans le Nord et ils font du porte à porte. Les CRS finissent par trouver un homme de 24 ans habitant Tourcoing. Il ne reconnait pas les faits mais sa moto, le pot, le casque et la combinaison correspondent. Ce Nordiste est trahi par son téléphone portable qui est détecté à chaque fois dans les secteurs des radars automatiques de l'A25 et de l'A1 lors des excès de vitesse.

Le pilote comparait ce mardi pour grand excès de vitesse et pour outrage notamment.