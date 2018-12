Le mouvement des gilets jaunes est-il en train de déraper ? Réagissez ce lundi en direct sur France Bleu Besançon

Franche-Comté, France

Les images sont marquantes, "choquantes" même selon les termes du Premier ministre Edouard Philippe. Ces scènes de chaos en plein Paris samedi. Des voitures retournées et brûlées, des commerces saccagés et pillés et des forces de l'ordre pris à partie par des gilets jaunes, le long des Champs-Elysées. L'avenue était pourtant sous haute surveillance mais la manifestation a malgré tout dégénéré, à cause des "professionnels du désordre" comme les a appelé Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.

Les manifestations ont également dégénéré à Nantes, Tours, Bayonne, au Mans ou au Puy-en-Velay, où la préfecture a été incendiée dans la nuit de samedi à dimanche. En Franche-Comté en revanche, pas d'incident à signaler sur la trentaine de barrages filtrants mis en place samedi. Mais le bilan humain reste lourd au niveau national avec des centaines de blessés.

