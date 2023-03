"Le mouvement se radicalise et se durcit" selon l'Unsa Police de Loire-Atlantique

Le bras de fer autour de la réforme des retraites se durcit. La 9e journée de manifestation a été marquée ce jeudi par un rebond de participation . Plus d'un million de manifestants en France selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions d'après la CGT. Mais dans plusieurs villes, les défilés ont dégénéré comme à Nantes et Saint-Nazaire. Les forces de l'ordre ont essuyé des projectiles en tous genres et répliqué avec des gaz lacrymogènes.

ⓘ Publicité

"Le mouvement se radicalise et se durcit"

"On a constaté une forte hausse de la mobilisation. On voit également, et malheureusement, que le mouvement se radicalise et se durcit particulièrement", constate Laurent Le Tallec, délégué départemental de l'Unsa-Police, en Loire-Atlantique, invité ce vendredi de France Bleu Loire Océan. "C'est toujours la même mouvance que lors de la loi travail de 2016 ou contre le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, un mélange d'anarchistes et des casseurs qui viennent commettre des méfaits. Ils prennent la tête de cortège et ils font en sorte que les choses dégénèrent. Ce sont des militants plutôt radicaux ou même très radicaux, rompus aux techniques de guérilla urbaine".

La police est critiquée sur sa manière de répliquer, ce jeudi des syndicalistes et des agriculteurs ont été bousculés par la BAC à la terrasse d'un café. "Ce n'est pas clair dans le sens où les casseurs font en sorte de se protéger et de rentrer dans le mouvement de façon à ne pas être interpellés, tout simplement. La réalité n'est pas si simple que ça (...) Sur la seule journée d'hier, il y a eu 77 blessés parmi les forces de l'ordre".

"Le mot d'ordre de l'Unsa : pas un jour, pas un mois de plus"

Sur le fond de la réforme des retraites, l'Unsa police est opposée au projet : "Nous sommes, comme le reste des travailleurs en France, impactés par la réforme des retraites. Nous aurons deux ans à faire en plus. Le mot d'ordre de l'Unsa, c'est pas un jour par mois, pas un an de plus".

loading