Elne, France

Faux tableaux, et vraie déception au musée Etienne Terrus d'Elne, au sud de Perpignan. A l'occasion des travaux de rénovation du site culturel, qui a rouvert ce vendredi matin, la mairie a découvert que de nombreuses toiles de l'artiste catalan étaient fausses ! C'est l'historien d'art Eric Forcada, appelé à se pencher sur les oeuvres d'Etienne Terrus ces derniers mois, qui a le doute en premier. Il sent bien que dans ces tableaux du spécialiste des paysages du Roussillon, né et mort à Elne (1857-1922), il y a quelque chose qui cloche.

La moitié des oeuvres concernées

Des personnalités du monde culturel, réunies ensuite en commission, jugent finalement que 82 oeuvres attribuées à Terrus n'ont en fait jamais été peintes par lui. Soit plus de la moitié de la collection ! Le préjudice est estimé à 160.000 euros.

"C'est une catastrophe" - le maire d'Elne

Dans ce lot, des peintures, des dessins et des aquarelles, ont été achetées pendant une vingtaine d'années (jusqu'en 2010) par la municipalité d'Elne, pour le Musée Terrus. Il y a aussi des dons, ou des prêts.

"Je me mets à la place de toutes les personnes qui sont venues visiter le musée, qui ont vu des oeuvres fausses, qui ont pris un ticket d'entrée, quel que soit le prix. C'est inacceptable." a réagi le maire d'Elne, Yves Barniol. "J'espère que nous arriverons à trouver les responsables".

La ville a porté plainte pour faux, usage de faux, contrefaçons, escroquerie. La gendarmerie des Pyrénées-Orientales enquête désormais sur un vaste trafic d'oeuvres d'art, qui pourrait ne pas se limiter aux tableaux de Terrus.