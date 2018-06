Monaco

La caméra avait été fixée sur la carapace de la tortue Rana. Le but était d'enregistrer les mouvements de la tortue, la profondeur qu'atteignait la tortue ainsi que la salinité de l'eau. Des mesures très importantes pour le programme du Musée Océanographique en faveur des tortues marines.

Ce programme qui a bénéficié à Rana. Cette tortue avait était retrouvé en état d'hypothermie en avril 2014. Elle a été soignée par le Musée pendant quatre ans. Ce sont ces soins qui ont donné l'idée de créer ce centre de soins pour les tortues marines. Ces mesures prises par la caméra constituent donc un aboutissement, une première étape d'importance.

Mais depuis le début de semaine, la caméra est introuvable. Les équipes du Musée pensent qu'elle a pu dériver jusqu'à la côte et être récupéré par un particulier. Normalement le numéro du Musée Océanographique figure sur l'instrument scientifique.

Les équipes lancent donc un appel à celui ou à celle qui a récupéré la caméra : appelez le numéro. Et si celui si ne figure plus sur la caméra, il est possible de contacter le musée à l'adresse mail "rana@oceano.org".