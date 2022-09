"Le Mystère Daval" sur TF1 : à Gray, les habitants en ont "ras-le-bol" de cette histoire

Colère, incompréhension et ras-le bol. Voilà comment l'on peut résumer l'état d'esprit des habitants de Gray, quelques heures avant la diffusion du téléfilm de TF1, "Le mystère Daval";

Depuis près de cinq ans, l'affaire Daval n'a pas épargnée la ville de Gray. "Il y avait la horde de journalistes quand ça s'est passé. Même chose quand il y a eu la marche blanche, c'était impressionnant", assure un habitant croisé dans une rue de centre-ville. Le septuagénaire "tournera le bouton" ce lundi soir. "Il y en a assez de cette histoire. Il se passe la même chose, partout en France et pourtant on n'en fait pas tout un pataquès", précise-t-il.

"C'est un peu tôt encore je trouve. D'habitude on fait des films sur les crimes 20 ans après, là je trouve que cela est un peu frais", déplore un autre habitant. "On n'a pas le droit de faire cela, ce n'est pas bien."

On n'est pas dans leur deuil

Depuis cinq ans, les habitants de Gray restaient plutôt discrets, ne voulant pas réagir à l'affaire. Mais l'atmosphère a changé."Moi je suis en colère, demandez à tous les graylois. On n'en peut plus de cette affaire. Il faut que cela s'arrête, c'est une histoire de fric tout cela. Il faut qu'on nous laisse tranquille.", rajoute une passante. "C'est trop ce film, j'e n'en peux plus. C'est saoulant. On raconte toujours la même chose en plus", précise encore un artisan graylois.

Lorsqu'on tend le micro, c'est souvent un soupir qui se dégage lorsqu'on prononce le mot Daval. "Y'en a ras le bol. Quand on parle de Gray, on ne retient que cela. Je ne sais pas si c'est trop. Peut-être que pour les parents c'est nécessaire, mais on n'est pas dans leur deuil et on n'a pas a le subir", conclue une passante.