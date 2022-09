"Le Mystère Daval" sur TF1 : pour l'avocat Randall Schwerdorffer, cette fiction n'est pas "du voyeurisme"

C'est un fait divers qui a passionné les foules. Près de cinq ans après le meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathann, les moments forts de cette affaire seront de nouveau visibles dans une fiction, " Le Mystère Daval ", de Christophe Lamotte, diffusée ce soir sur TF1 à 21h10. Un téléfilm qui fait beaucoup parler.

Sur Twitter, la bande-annonce a fait déjà beaucoup réagir. On peut lire de nombreux commentaires : _"_À vomir". "La série "Le mystère Daval" est une honte absolue. L'affaire a déjà été médiatisée à fond et le coupable paie pour son crime. Sa famille, à part pour l'argent, le fait pour quelle raison ?", s'offusque un autre internaute. À Gray, en Haute-Saône, là où s'est déroulé l'affaire, on veut passer à autre chose. "C'est trop. On associe la ville à Daval alors qu'il se passe d'autres choses bien plus positives ici. On en a ras-le-bol. On a tout dit que cette histoire", réplique une habitante.

Mais ces critiques ne devraient pas empêcher la curiosité. L'avocat Randall Schwerdorffer, l'un des avocats de Jonathann Daval sera lui devant sa télévision ce soir. "Bien sûr que je regarderai cette fiction. Cela m'intéresse de voir comment d'autres yeux qui ont vu cette affaire de l'extérieur peuvent la synthétiser, l'analyser et la retransmettre au public. Cela m'intéresse. Je vais la regarder comme un spectateur. Un spectateur qui lui a vécu comme un acteur la réalité de cette histoire", assure l'avocat.

Personne n'a d'intérêt financier

L'affaire surmédiatisée traduit ainsi l'intérêt d'un public qui devrait être devant l'écran ce soir. "Je pourrais vous poser la question : France Bleu n'en a pas trop fait pendant cinq ans ? Et France Bleu en a trop fait. TF1 en a trop fait, BFM en a trop fait. Pourquoi pas aussi, les avocats en ont trop fait. Le procureur, les parents en ont trop fait. Tout le monde en a trop fait. On pourrait dire cela. Moi je crois surtout que c'est une affaire qui passionne les Français. Certains parlent de voyeurisme, pas moi", ajoute Randall Schwerdorffer.

"Personne n'a d'intérêt financier dans cette histoire. Les parents d'Alexia, Jonathann n'ont pas gagné d'argent, moi non plus. Il n'y a rien qui ne me paraît anormal par rapport à ce qui s'est déjà passé", précise encore, l'avocat de Jonathann Daval qui assure qu'il ne sait pas si son client va lui aussi voir le téléfilm.

Pas d'appréhension

Une fiction dans laquelle Randall Schwerdorffer apparaîtra, sous les traits d'un acteur. L'avocat n'a aucune appréhension vis-à-vis de cela. "J'ai vu le double d'Isabelle Fouillot. On ne peut pas dire qu'elle lui ressemble. Je crois que la production s'est complètement émancipée des critères physiques. Donc cela veut dire qu'ils n'ont pas essayé de faire un copier-coller de la réalité. Je n'ai donc pas d'appréhension. Il faut vraiment prendre ce documentaire comme un docu-fiction de réflexion sur cette affaire."