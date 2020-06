Le mystère des chevaux morts à l'oreille coupée : deux nouvelles victimes en Seine-Maritime

Plusieurs chevaux ont été retrouvés morts depuis le début de l'année 2020 dans plusieurs départements français. A chaque fois, on leur a coupé l'oreille droite. En Seine-Maritime, une jument et un âne ont subi le même sort au mois de juin à quinze jours d'intervalle. Les gendarmes mènent l'enquête.

Le 6 juin dernier, près de Dieppe, c'est une jument que sa propriétaire retrouve agonisante et l'oreille droite coupée nette. Treize jours plus tard, à Grumesnil, près de Forges les Eaux, Loïc Crampon retrouve son âne de quatorze ans mort dans son pré. L'un de ses yeux a été arraché, et là aussi son oreille a été tranchée. Loïc, qui élève une centaine d'ânes dans la ferme familiale, est tombé des nues. Depuis, il ne décolère pas. "Scipion, c'était un âne qui ne cherchait que les caresses" raconte son propriétaire. "C'est un geste gratuit sur un être sans défenses, c'est inhumain de faire ça" enrage Loïc qui a porté plainte auprès de la la gendarmerie de Gournay-en_Bray. Depuis, les enquêteurs ont d'ailleurs eu connaissance de deux autres faits similaires en Seine-Maritime mais les propriétaires n'ont pas porté plainte.

Ce qui intrigue les éleveurs comme les enquêteurs, c'est que plusieurs attaques du même genre ont eu lieu depuis le mois de février en France. Un cheval en Moselle, un autre en Vendée, une jument dans le Puy-de-dôme, une pouliche dans l'Aisne, et un poney dans la Somme ont été tués. Chaque fois, on a tranché l'oreille de l'animal, à tel point que Loïc Crampon s'interroge sur les motivations des auteurs de ces actes qu'il qualifie de "barbares". "Ça pourrait être une secte ou un rite satanique mais moi je pencherais plus pour une sorte de challenge qui se déroule sur internet" avance l'éleveur.

L'âne Scipion a été retrouvé mort dans son prè à Grumesnil, près de Forges-les_Eaux. - Loïc Crampon

Dans les deux affaires concernant le département de Seine-Maritime, le Parquet de Dieppe a ouvert une enquête pour "actes de cruauté envers un animal". Des faits punis de deux ans de prison et de 30.000 euros d'amende. Pour l'instant, impossible de faire un lien entre les deux dossiers. Les gendarmes de Gournay-en-Bray, en charge des investigations sur la mort de l'âne Scipion n'avancent aucune hypothèse mais ils ont pris contact avec leurs collègues des autres départements concernés par des faits similaires. L'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLAESP, est également saisi de l'affaire.