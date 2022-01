Le mystère des feux de voitures s'épaissit à Bédarrides.

"Avec le froid qu'il fait on a du mal à croire aux combustions spontanées"... C'est ce qu'affirment les forces de l'ordre en charge de l'affaire. Il faut dire que depuis le 1er janvier c'est déjà le troisième véhicule à être détruit par les flammes. Et hasards ou coïncidences, toujours est-il que les deux derniers ont pris feu au même endroit, autrement dit devant une pizzeria située non loin de la place de la mairie. Le 3 janvier dernier une dizaine de personnes avaient même dû être évacué de l'immeuble situé au-dessus du restaurant. Une répétition des faits qui fait pencher les enquêteurs de la compagnie d'Avignon vers la piste criminelle.