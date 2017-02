Le mystère est sur le point d'être levé autour du cadavre découvert à Junas

Il s'agit très certainement d'un homme signalé disparu depuis le mois de décembre dernier. Les prélèvements ADN devrait le confirmer dans les jours qui viennent. L'autopsie pratiquée ce vendredi matin a révélé que le quinquagénaire est décédé de mort naturelle.

C'est un AVC, un accident vasculaire cérébral, qui a provoqué la mort de cet homme âgé de 56 ans. Il a perdu connaissance suite à ce malaise et chuté en contrebas d'un sentier de garrigue. C'est là que des chasseurs ont retrouvé son corps, en état de décomposition avancée, mercredi 8 février.

Les enquêteurs avaient évoqué un rapprochement possible avec un homme signalé disparu depuis fin décembre dernier. Sa famille, inquiète avait donné l'alerte à la gendarmerie d'Uzès (Gard), parce qu'elle n'avait plus de nouvelle de lui depuis un mois. La voiture de cet homme, présenté comme un peu marginal, avait été retrouvée quelques jours plus tard, à moins d'un kilomètre du lieu où le cadavre a été découvert. A l'époque, ni les recherches au sol, ni l'hélicoptère n'avait permis de le repérer car il se trouvait dans un endroit complètement caché par la végétation.

Les vêtements retrouvés sur place correspondraient également au signalement. Les prélèvements ADN envoyés à Paris ce vendredi devraient permettre de confirmer cette hypothèse dans les jours qui viennent.