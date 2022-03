Ronan Folgoas est journaliste au Parisien et il publie un livre sur l’affaire Jubillar. Une enquête sur laquelle il travaille depuis des mois dans le Tarn. Il a notamment longuement rencontré Cédric Jubillar, principal suspect.

"Le mystère Jubillar" : un livre au plus près des acteurs de l’affaire de la disparition de Delphine

L'affaire Jubillar est maintenant un livre. Depuis plus d'un an, cette énigme judiciaire rythme l'actualité. Depuis le 15 décembre 2021, des centaines d'enquêteurs recherchent Delphine Jubillar. Cette Tarnaise de 33 ans a disparu laissant deux jeunes enfants sans réponse. Ronan Folgoas est journaliste pour le Parisien. Il enquête depuis le départ sur cette affaire. Il publie ce jeudi 17 novembre un livre aux éditions StudioFact. Un ouvrage qui commence le 16 décembre à 4h du matin. Heure à laquelle Cédric Jubillar appelle la gendarmerie. Il retrace aussi minute par minute la journée du 15 décembre de Delphine Jubillar. L’auteur retrace aussi dans cet ouvrage les enfances de Cédric et Delphine.

Un livre où il raconte notamment sa rencontre avec les deux « hommes » principaux du dossier. Cédric Jubillar, le mari de Delphine aujourd'hui emprisonné et seul suspect. Et l'amant de Delphine, celui qu’on appelle l’homme de Montauban. Deux hommes très différents selon Ronan Folgoas. Deux hommes qu'il rencontre quasiment le même jour raconte-t-il : "Ce sont des hommes que j'ai pu rencontrer à moins de 24 heures d'intervalle à la mi-mai 2021. Le dimanche 16 mai, je rencontre Cédric à l'occasion d'une opération de recherches qui est organisée par les copines de Delphine à Cognac-les-Mines."

"C'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui ne manifeste pas, en tout cas auprès de moi, sa tristesse, sa souffrance d'avoir perdu sa femme. " — Ronan Folgoas

Il va se rendre à trois reprises chez Cédric Jubillar. Et il le décrit comme intelligent mais peu affecté par le drame qu'il vit. "Cédric Jubillar, était quelqu'un d'assez attachant par certains côtés. C'est difficile à dire maintenant, compte tenu des charges qui pèsent contre lui, mais c'est quelqu'un avec lequel il était agréable aussi de converser. Il a une certaine agilité intellectuelle, il est vif, il est drôle. Par moments, il manie aussi l'autodérision. C'était quelqu'un avec lequel on ne s'ennuie jamais. Mais c'est vrai que c'est aussi quelqu'un qui ne manifeste pas, en tout cas auprès de moi, sa tristesse, sa souffrance d'avoir perdu sa femme. "

L'amant de Montauban, est lui au contraire d'une tristesse infinie dit le journaliste. " A l'inverse, cet homme de Montauban, l'amant de Delphine, est infiniment triste et qui est presque soulagé aussi de me voir dans le sens où il peut enfin raconter ce qu'il vit secrètement. Sa vie intime et affective s'est effondrée depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2005."

Dans l'ouvrage, le journaliste s'explique aussi sur sa prétendue trop grande proximité avec le principal suspect. Il y explique notamment n'avoir jamais dormi dans la maison du couple alors que beaucoup lui reprochent. Ronan Folgoas sera en signature à la librairie Privat à Toulouse le vendredi 18 mars en fin de journée. Il sera le samedi 19 au matin à Lavaur à la librairie Attitude, et l’après-midi à Albi.