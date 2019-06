Le mystère reste entier après les coups de feu entendus dans la nuit à Brignoles

Brignoles, France

Une série de détonations a été entendue entre deux et trois heures du matin dans la nuit de mercredi à jeudipar les habitants de Brignoles. Les coups de feu tirés à plusieurs minutes d'intervalles ont également surpris les gendarmes. Les tirs semblaient provenir d'un quartier boisé situé au nord de la sous-préfecture du Var. Des militaires de la brigade de Brignoles, de la brigade de recherches, et du PSIG (Peloton de Surveillance et d'intervention de la gendarmerie) sont restés sur le terrain jusqu'à 5 heures du matin. En vain. Aucun élément suspect n'a été découvert dans la nuit. Est-ce l'acte d'un tireur isolé ? Celui d'un agriculteur qui a voulu faire fuir des sangliers ? Les questions demeurent et l'enquête se poursuit.