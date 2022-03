Le mystère reste entier dans l'affaire du bébé retrouvé avec de l'alcool dans le sang dans une crèche à Nîmes

Le mystère reste entier dans l'affaire du bébé retrouvé avec 0,3 d'alcool dans le sang. Le bambin, âgé de deux ans et trois mois, avait du être hospitalisé pendant quelques heures après avoir présenté des signes inquiétants dans une crèche privée de Nîmes en fin de semaine dernière. Heureusement, aujourd'hui le garçonnet va bien et il a pu regagner le foyer de ses parents, mais l'enquête se poursuit. Pour l'instant les investigations des policiers n'ont pas permis de trouver la moindre piste extérieure qui pourrait expliquer la présence d'un tel taux d'alcool dans le sang du bébé. Ni les auditions des parents et du personnel de la crèche, ni les recherches menées dans l'établissement ou au domicile du couple n'ont révélé la présence d'indices pouvant apporter une explication. Pas de trace non plus d'un médicament ou d'un quelconque traitement qui aurait pu engendrer de telles conséquences.

Des examens complémentaires sont en cours pour déterminer s'il pourrait s'agir d'une cause naturelle. Et aussi surprenant que cela puisse paraître c'est possible. Le phénomène est connu sous le nom de syndrome d'auto-brasserie ou syndrome de fermentation intestinale, un trouble très rare dans lequel les sucres de l’alimentation sont convertis en alcool par des levures résidant dans le tube digestif. Les patients atteints de ce syndrome présentent un état d’ébriété alors qu’ils n’ont pas bu la moindre goutte d'alcool.