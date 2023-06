Le nageur disparu dans la Manche est un Anglais qui s'entraînait depuis plusieurs années

Il n'y a quasiment plus aucun espoir de retrouver le nageur professionnel qui a disparu dans la Manche ce mardi. Après 6 heures de recherches à l'aide de 2 hélicoptères, un bateau de la SNSM et un autre de la gendarmerie maritime, la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord a arrêté les investigations vers 22 heures ce mardi soir.

Lein, la cinquantaine était bien préparé

Le nageur professionnel est un Britannique, Lein la cinquantaine. Il était très athlétique, bien préparé et tentait le défi de la traversée de la Manche pour l'association Alopias fondée par l'explorateur et spécialiste des nages de longue distance Arnaud Chassery, "il s'entraînait depuis plusieurs années et avait une bonne technique de nage".

Everest de la natation

Lein tentait de collecter des fonds pour la recherche sur les maladies cardiaques. Le nageur était parti de Douvres (Angleterre) à 0h40 dans la nuit de lundi à mardi, il avait toute les autorisations puisque la météo était bonne malgré une eau à 14°. "Pour un nageur de son niveau, et même s'il y avait un vent autour de 20 noeuds, la traversée n'était pas insurmontable" dit Arnaud Chassery, "nous étions en contact, il était très motivé et pensait finir cet Everest de la natation"

Lein devait arriver vers 16h sur la Côte d'Opale mais entre midi et 14h ses accompagnateurs (2 pilotes, un observateur et au moins un membre de l'équipe du nageur) qui étaient dans un bateau suiveur, ont perdu sa trace après une vague. Il était au large du Cap Gris-Nez. "Quand on a vu le bateau qui longeait la Côte entre le Cap Gris-Nez et le Cap Blanc-Nez on a compris tout de suite" explique le fondateur de l'association Alopias.

200 à 300 tentatives par an

Plus de 200 personnes tentent la traversée de la Manche tous les ans, tout est encadré par des associations. Il faut des accompagnateurs et il n'y a qu'un seul sens possible : Angleterre vers France. "On sait que la traversée de la Manche est un sport extrême" raconte Arnaud Chassery qui a réussi le défi à 5 reprises, la dernière fois en 2022, "il y a beaucoup de courant, il suffit parfois de quelques secondes pour qu'un nageur disparaisse". Selon lui "il y a eu un couac, si Lein a eu un souci au niveau cardiaque, il a coulé tout de suite, la noyade est quasi-immédiate avec le courant. En l'espace de 30 secondes on dérive de 3 à 400 mètres**"**.