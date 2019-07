Le nationaliste corse Cédric Courbey acquitté du dernier assassinat revendiqué par le FLNC

La Cour d'assises spécialement composée de Paris a décidé d'acquitter, jeudi soir, Cédric Courbey, poursuivi pour l'assassinat de Christian Leoni. Il a en revanche été condamné à 12 ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs et détention d'armes.

Corse, France

Cédric Courbey, militant public de Corsica Libera et agriculteur de profession, a été acquitté hier soir par la Cour d’assises spécialement composée de Paris. Acquitté pour l’assassinat de Christian Leoni, mais condamné en revanche pour les faits d’association de malfaiteurs et de détention d’armes à une peine de 12 ans d’emprisonnement, 10 ans d’interdiction de détenir une arme et une inscription au FIJAIT – le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions terroristes.

A la sortie de la salle d'audience, le soulagement et la satisfaction pour les avocats de la défense. © Radio France - Maxime Becmeur

Autre accusé dans ce dossier, Jean-Christophe Albertini, jugé en son absence car toujours en fuite, a été condamné pour sa part à 5 ans d’emprisonnement, 10 ans d’interdiction de détenir une arme et également une inscription au FIJAIT. Ce dernier a été reconnu coupable d’association de malfaiteurs et d’infractions sur la législation des armes.

Des peines finalement bien inférieures aux réquisitions du ministère public. Plus tôt dans la journée, l’avocat général avait en effet réclamé une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une sûreté de 22 ans à l’encontre du principal accusé, Cédric Courbey. Il avait par ailleurs requis 12 ans de prison ferme à l’encontre de Jean-Christophe Albertini.

Ce verdict est une satisfaction et même un soulagement pour les avocats de la défense. C'est ce que souligne Me Philippe Dehapiot, l'un des conseils de Cédric Courbey :

Me Philippe Dehapiot

Une frustration et toujours des interrogations cependant du côté des parrties civiles. Les avocats de la famille de Christian Leoni regrettent que la lumière n'ait pu être faite sur cet assassinat. C'est ce que précise Me Jean-François Santacroce :

Me Jean-François Santacroce