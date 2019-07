Le Navarrenx Golf club de Sus évite de lourdes amendes

Un grand soulagement ce mardi pour le promoteur du Navarrenx Golf Club. Jean-François Cabarrouy et la société "Sus les bois" étaient soupçonnés d'infractions aux lois sur l'environnement lors de la construction de ce parcours de 9 trous et de son complexe hôtelier ouvert en 2017.

Sus, France

Jean-François Cabarrouy est ressorti visiblement ému de la salle d'audience après la lecture du délibéré. C'est l'avenir même du golf qui était en jeu. Les services de l'Etat lui reprochaient d’avoir défriché plusieurs hectares et d'avoir coupé des arbres sans la moindre autorisation. A L'audience en avril, le ministère public avait réclamé 150 000 €.

J'aurais préféré que ce soit une relaxe totale - Jean-François Cabarrouy

Le promoteur continue à dire qu'il a été victime de l'acharnement de l'administration qui "en permanence, a voulu contrarier la réalisation de ce projet."

Au final, il est relaxé sur une partie des infractions mais condamné sur une autre. (Il est relaxé sur la période : octobre 2014 à janvier 2017). Il devra payer 5000€ et 1000€ d'amende pour la coupe d’arbres. "La volonté du tribunal n'est pas de mettre à mort le projet" a expliqué la présidente en rendant sa décision.

Un soulagement pour Jean-François Cabarrouy qui veut poursuivre son projet Copier

"Ça me permet de continuer à avancer ... c'est un soulagement !" souffle Jean-François Cabarrouy. "Je lutte pour ce projet depuis 15 ans", explique le notaire. "_La région de Sauveterre et de Navarrenx est en train de se paupériser_. Cette région ne pourra vivre que par le tourisme." Le golf est encore fragile financièrement. Il n'a aujourd'hui plus que 9 salariés après une période de redressement judiciaire. Le parquet a encore la possibilité de faire appel.