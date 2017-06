Le navigateur niçois Jean-Pierre Dick "se régale" en baie des Anges

Le navigateur niçois est en baie des Anges et son magnifique bateau est au port de Nice jusqu'au 16 juin.

Si vous avez l'habitude de regarder la mer, vous apercevrez sans doute ces jours-ci, au large du littoral azuréen, Jean-Pierre Dick et son bateau orange et bleu aux couleurs de Saint-Michel.

Il navigue en Méditerranée, sur ce bateau allié qui l'a emporté à travers la course incroyable du dernier Vendée-Globe, la plus difficile au monde, qu'il a terminé a la quatrième place après 80 jours de mer.

Au programme du champion niçois, la préparation de la prochaine transat Jacques Vabre. Il prendra le départ au Havre le 5 novembre prochain et mettra le cap sur Salvador-de-Bahia au Brésil.

Une course que le navigateur niçois courra avec Yann Eliés, triple vainqueur de la course en solitaire du Figaro et qui avait terminé juste derrière le niçois le Vendée Globe aux Sables-d'Olonne le 25 janvier dernier.

Les brises azuréennes dans les voiles du Saint Michel Virbac qui file plus vite que le vent © Radio France - Laure Debeaulieu

Entrainement au programme de l'été

"Je voulais partager cette course, pour une fois, avec un skipper expérimenté comme moi. C'est la première fois. Jusqu’ici mes co-équipiers étaient plus jeunes". Jean-Pierre Dick se lance pour la quatrième fois dans la Jacques Vabre, course qu’il a remportée en 2003, 2005 et 2011.

Jean-Pierre Dick à la barre de sa formule 1 des mers © Radio France - Laure Debeaulieu

Les entraînements en duo pour les deux marins, débuteront à la mi-juillet en Atlantique. La course Rolex Fastnet Race entre Cowe et Plymouth en Angleterre et en mer d'Irlande (6 au 10 août) sera utile pour apprendre à encore mieux se connaitre avec Yann.

Le Saint-Michel Virbac quittera le port de Nice le 16 juin. En attendant, c'est sur une mer calme et sous le soleil que Jean-Pierre Dick prend plaisir à naviguer. Avec les enfants des collèges, "j'ai envie de susciter des vocations" confie t-il ou encore avec les salariés Virbac, entreprise de Carros principal sponsor "parce qu’ils sont toujours fidèles, et qu’ils me suivent dans toutes mes courses".

Nice "per tougiou"

Au-delà des mers et des océans, du pot au noir aux 40e rugissants, Jean-Pierre Dick laisse toujours son cœur ici, sur la Côte d'Azur, dans ce port de Nice où son bateau y trouve toujours sa place "celle qu'avait mon père, un Alsacien qui a découvert la mer et les bateaux ici".