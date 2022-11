Le Nîmes Olympique qualifié pour les 32e de finale de la coupe de France de football

Le Nîmes Olympique qualifié pour les 32e de finale de la coupe de France. Les crocos ont décroché leur ticket ce samedi en allant s'imposer 4 buts à 0 sur le terrain de Montauban, équipe de régionale 2. Des buts signés Pagis à deux reprises puis Tchokounté et Omarsson. La rencontre s'est déroulée dans une ambiance tendue, avec deux joueurs expulsés côté montalbanais et des incidents entre supporters en tribunes. Les 32e de finale se joueront le week-end des 7 et 8 janvier 2023.

